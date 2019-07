Balotelli provoca: il gestore del bar si butta in mare con il motorino

Mario Balotelli non si smentisce mai e anche questa volta ha deciso di far parlare di sè con un video molto particolare postato su Instagram. L'ex attaccante di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City, si trova attulmente in vacanza in Italia, a Napoli, dove ha deciso di sfidare un giovane gestore di una bar della zona Mergellina offrendogli 2.000 euro per buttarsi con il suo motorino nel mare.

La persona in questione ha subito accolto la sfida lanciata da Supermario, è salito a bordo del suo scooter e si è lanciato nell'acqua del porto. Balotelli ha postato subito il video sul suo profilo Instagram con il seguente commento: "Un bungiorno così...Vespa ripescata". Il video di Supermario ha raccolto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni e una serie di tanti commenti pro e contro il gesto del 28enne nato a Palermo. A guadagnarci è stato il gestore del bar che dopo il particolare tuffo in mare ha dichiarato: "Tanto il mio motorino valeva soltanto 600 euro".

