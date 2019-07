Balotelli risponde a Salvini: "Io da arrestare? Pensi alle cose serie"

Mario Balotelli non ha intenzione di retrocedere un centimetro dopo la bravata dell'altro giorno quando fece una scommessa con un titolare di un bar, il suo amico Catello, che si buttò in mare con il suo scooter per 2.000 euro. Supermario ha ricevuto diverse critiche dagli utenti sul web ma anche dal suo "nemico giurato", il vice Premier Matteo Salvini. Non è la prima volta che il ministro degli Interni pungola l'ex Inter e Milan per dei comportamento di certo non consoni e anche questa volta Mario è stato mal giudicato per l'ennesima "balotellata".

Balotelli ha pubblicato sui social tre clip dove si vede chiaramente del liquame in acqua con la seguente didascalia: "Concentratevi sui veri problemi o forse devo dire che sono stato io che magari intervenite subito?". Suparmario ha poi riservato una stoccata a Matteo Salvini che aveva parlato in questi termini della sua bravata: “Io lo avrei arrestato. Che immagine diamo dell’Italia nel mondo, se nelle nostre città passa un ricco e viziato giocatore che dice al primo che passa ‘ti do 2mila euro se butti il motorino nel mare’, e questo lo butta davvero!”. Supermario ha attaccato il ministro degli Interni usando il titolo di un libro del rapper afro-italiano Tommy Kuti: "Ci rido sopra. Crescere con la pelle nera nell'Italia di Salvini".

Balotelli ha poi difeso il suo amico Catello Buonocure: "Io, Pia e Catello, amico di una vita! Presente ai miei compleanni, ed io ai suoi, i nostri bimbi giocano assieme... quindi quando una persona ha poche ma buone vere e durature amicizie per favore non provate ad infangarle!". Questa scommessa gli costerà caro dato che andranno investiti circa mille euro che però diventeranno 4.000 se la sanzione non verrà pagata entro 60 giorni. Lo scooter è stato sequastrato e confiscato e si è scoperto anche come fosse sprovvisto di polizza assicurativa e di revisione. A Buonocore, inoltre, gli è stato contestato anche la guida senza casco e gli sono stati sottratti anche 5 punti dalla patente.

