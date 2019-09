Balotelli, un suo video impazza sui social: sta fumando prima della partita?

Mario Balotelli è tornato a giocare in Serie A e l'ha fatto discretamente nella serata di ieri nonostante il suo Brescia abbia perso, per 2-1, contro la Juventus di Maurizio Sarri. L'ex attaccante di Milan e Inter si è mosso bene, ha dimostrato di avere voglia, spirito di sacrificio e una condizione fisica ottimale nonostante sia fermo da diverso tempo. Il 29enne nato a Palermo nella sua lunga carriera ha sempre dimostrato di avere classe e i colpi da campione ma non è mai riuscito ad essere continuo in campo e nella sua vita privata: questa di Brescia rappresenta la sua più grande occasione per rilanciarsi a livello personale e per puntare alla convocazione in nazionale da parte del suo mentore Roberto Mancini.

Supermario ha riceuto i complimenti da parte del suo allenatore Eugenio Corini: "Mario? È arrivato con la giusta motivazione, è giocatore straordinario, ci darà sicuramente una grande mano. È sereno, la vicinanza a casa gli fa bene e lo vedo molto coinvolto". Balotelli ha poi deciso di postare la sua soddisfazione sui social con una foto accompagnato da una didascalia in inglese e una Instagram Story dove ha voluto ringraziare tutti per la sua prima stagionale al Rigamonti: "Orgoglioso e fiero dei miei compagni e dei tifosi. Forza Brescia".

Balotelli ha dunque voglia di dimostrare di essere ancora un giocatore valido si per la Serie A che per la nazionale italiana. Quando si parla di lui, però, la polemica è sempre dietro l'angolo e anche questa volta è successo qualcosa allo stadio Rigamonti. Le telecamare di Dazn, infatti, come di consueto sono entrate negli spogliatoi delle due squadre pochi istanti prima che i giocatori scendesso sul terreno di gioco.

In questo video, ormai diventato virale sui socia, si vede Supermario a petto nudo e con qualcosa in bocca, ma che sia una sigaretta o altro non è dato a sapere. Il condizionale, questa volta più che mai, è d'obbligo dato che nel video che dura solo tre secondi si intravede qualcosa e nemmeno chiaramente. Potrebbe anche essere una medaglietta a cui l'ex attaccante di Inter e Milan stava dando un bacio ed effettivamente non si vede nemmeno del fumo uscire dalla sua bocca. Il video, però, ha fatto il giro del web con i tanti utenti che si sono scatenati nei commenti.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'entourage di Balotelli ha però smentito seccamente che Mario stesse fumando una sigaretta: avrebbe semplicemente baciato un santino, non un ciondolo ma un crocifisso, in memoria a suo padre Francesco. Nelle prossime ore si attente la smentita anche da parte del calciatore, magari via social con una Story su Instagram o altro.

