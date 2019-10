Barcellona-Inter, l'ex arbitro Cesari attacca Skomina: "Su Sensi è rigore"

L'Inter di Conte, dal Camp Nou, si porta a casa la prestazione e la consapevolezza di essere una squadra con un'identità ben precisa ma non i punti. I nerazzurri, infatti, sono stati puniti dal fuoriclasse Luis Suarez che si è inventato due gol, soprattutto il primo, che hanno rimontato l'iniziale vantaggio siglato da Lautaro Martinez dopo soli due minuti di gioco. L'arbitro della partita è stato l'esperto sloveno Damir Skomina che ieri sera è incappato in una serata negativa come spesso capita anche ai calciatori. Il 43enne che ha diretto la finale di Champions League del primo giugno al Wanda Metropolitano tra il Liverpool e il Tottenham resta uno dei migliori al mondo ma ieri ha fatto infuriare Antonio Conte.

Il tecnico dell'Inter, infatti, a denti stretti ha fatto capire come non gli sia piaciuta la gestione di gara da parte dell'arbitro, troppo tenero nei confronti del Barcellona, più duro con i nerazzurri che hanno incassato due cartellini gialli, allo stesso Conte e ad Alexis Sanchez, direttamente dalla panchina. Ad analizzare la moviola del bellissimo match del Camp Nou ci ha pensato l'ex arbitro Graziano Cesari che durante la trasmissione Pressing Champions League ha stroncato la direzione di gara di Skomina: "Serataccia per Skomina, prestazione deludente e pienamente insufficiente".

Cesari è poi entrato nel dettaglio parlando del contatto Sensi-Arthur e della gestione dei cartellini: "Su Sensi è rigore, incredibile come il Var non sia intervenuto, dov'era il Var. Il contatto tra le gambe c’è e doveva essere assegnato il rigore. Non si possono accettare questo tipo di errori. Sulla gestione dei cartellini poi vi dico che c'è l'ontervento di Piquè che è molto pericoloso, quasi al limite del cartellino rosso. Questa situazione deve essere rivista al Var: Skomina non è mai stato coerente. Non ho capito i falli su Lautaro e le ammonizioni in panchina. Davvero incromprensibile l’arbitraggio del bravo direttore di gara sloveno".

