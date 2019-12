Il Barcellona lascia a casa Messi: l'Inter tira un sospiro di sollievo

Domani sera l'Inter di Antonio Conte affronterà il Barcellona di Ernesto Valverde davanti agli oltre 80.000 spettatori dello stadio Giuseppe Meazza. L'attesa per il big match di San Siro è altissima con i nerazzurri che con una vittoria si garantirebbero l'accesso agli ottavi di finale di Champions League senza dover guardare al match tra Borussia Dortmund e Slavia Praga. L'Inter, infatti, passerà il turno se farà meglio o lo stesso risultato dei tedeschi dato che gli scontri diretti premiano la squadra di Conte: 2-0 al Meazza per i nerazzurri, 3-2 in Germania in favore dei gialloneri.

Antonio Conte in conferenza stampa è stato come sempre diretto ed è apparso pacato e tranquillo: "Messi o non messi tocca a noi. Dallo stadio mi aspetto tanta energia positiva: i nostri tifosi saranno necessari per perseguire tutti assieme il traguardo. Dovremo dare il massimo per guadagnarci il pass agli ottavi, non dovremo avere recriminazioni, sapendo anche che con squadre così anche dare il massimo a volte può non bastare".

Messi o non Messi ha detto Conte con Ernesto Valverde che ha definitivamente tolto ogni dubbio: la Pulce argentina non è stata convocata per il match di domani contro l'Inter. Nei 20 convocati dai blaugrana però ci sono due grosse insidie come Antoine Griezmann e Luis Suarez, autore di una strepitosa doppietta nella gara d'andata disputata al Camp Nou. Insieme a Messi non ci sarà nemmeno Gerard Piqué.

Ecco l'elenco dei 20 convocati del Barcellona:

Ter Stegen, Neto, Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Suarez, Lenglet, Wague, Griezmann, Alena, de Jong, Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Inaki Pena, Puig, Carles Perez, Ansu Fati, Morer, Araujo

The summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2019

Nessuna importanza al record

Messi ha giocato diverse volte contro l'Inter in questi anni ma è una delle pochissime squadre a cui non è riuscito a fare gol. Il 32enne di Rosario ci andò molto vicino nell'aprile del 2010 nella semifinale di ritorno di Champions League quando con il suo mancino al veleno chiamò ad un grande intervento, forse il più bello della sua carriera, l'allora portiere dell'Inter Julio Cesar. Messi, dunque, non potrà migliorare il suo record con Valverde che ha pensato bene di farlo riposare in vista dei prossimi impegni dei blaugrana tra cui il decisivo Clasico che si giocherà al Camp Nou il prossimo 18 dicembre.

Assenze pesanti

L'Inter, a prescindere da Messi, dovrà cercare di fare la sua partita e dovrà farlo con diverse assenze dato che mancheranno sei giocatori: Roberto Gagliardini, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Kwadwo Asamoah, Alexis Sanchez e forse Antonio Candreva. Vincere in condizioni difficilie darebbe morale e ulteriore slancio per arrivare alla sosta natalizia ancora in vetta alla classifica: la qualificazione o meno agli ottavi di Champions condizionerà anche il mercato di gennaio.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?