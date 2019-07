Barella apre le danze L'Ajax «libera» De Ligt

Toh, il nostro campionato torna ad essere attrattivo. Va bene, Premier League e Liga spagnola restano (forse) al top, ma la nostra cara, vecchia e criticata Serie A è di nuovo al centro dei pensieri di tanti top player. Merito soprattutto delle big di casa nostra che dopo un periodo di spending review forzata, tra scarse risorse e paletti Uefa, sono tornate a investire in maniera pesante sul mercato alla caccia di quei giocatori in grado di fare la differenza, sia in Italia che, soprattutto in Europa. E così Juventus, Inter e Napoli mettono pesantemente mano al portafoglio. De Ligt per i bianconeri, Barella e Lukaku per i nerazzurri, James Rodriguez per i partenopei. Giocatori top per un campionato che torna al top.

La Juve è a un passo da De Ligt. L'Ajax per lasciare andare il suo capitano chiedeva 75 milioni, i bianconeri partivano da un'offerta di 65. L'incontro a metà strada, a quota 70. Un colpaccio sia in prospettiva, il difensore è un classe '99, ma anche da sfruttare subito. De Ligt sarà a disposizione di Sarri a brevissimo, questione di ore o al massimo di giorni tanto che ha già lasciato il ritiro austriaco dei lancieri. Del resto dopo la bomba Ronaldo della scorsa estate, la Juventus ha dimostrato che tutto è possibile. Anche se a dare il via al domino quest'anno ci ha pensato l'Inter. Ieri Barella ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con i nerazzurri che dopo Sensi battono un altro colpo in mezzo al campo. Con i 45 milioni di euro totali sborsati al Cagliari, il centrocampista della Nazionale diventa il giocatore più pagato della storia. Almeno per ora, perché Lukaku resta obiettivo concretissimo e le quotazioni del belga viaggiano tra i 70 e gli 80 milioni con l'Inter che spera di risparmiare qualcosina ma soprattutto di poter pagare in più rate l'attaccante che Conte vuole fortissimamente. Colpi importanti per cercare di limare almeno un po' il gap con la Juventus che ha cannibalizzato gli ultimi 8 campionati.

Ma a ben vedere la squadra che più si è avvicinata alla Juve è stata il Napoli. «Aspettiamo che i tempi siano maturi», dice il patron De Laurentiis riguardo al grande colpo sognato dagli azzurri. James Rodriguez vuole tornare a lavorare con il maestro Ancelotti che già lo ha valorizzato a Madrid e a Monaco di Baviera. Il Real vuole però monetizzare mentre il Napoli vuole trattare e aspettare che magari le merengues possano aprire al prestito oneroso. È solo questione di tempo.

E gli altri? Se all'estero si muovono forte, con il Barcellona che ha pagato i 120 di clausola all'Atletico (che però ne vorrebbe 200 e minaccia azioni legali) per assicurarsi il campione del Mondo Griezmann, i colpi delle tre big fanno muovere tutti. Il Milan stringe per Veretout e alza l'offerta, la Roma sogna Higuain, l'Atalanta trattiene i suoi gioielli, Torino, Lazio e Sampdoria puntellano dove serve in un effetto domino virtuoso. E dispendioso. Che può portare ancora una volta il nostro campionato ai fasti di un tempo.