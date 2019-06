Basket, le ragazze sparano a salve Vince l'Ungheria

L'Italbasket donne soffre anche con l'Ungheria, perde 59-51 e sarà costretta agli ottavi degli Europei, comunque difficili. Domani (sempre con diretta Sky) chiuderà il girone con la Slovenia che ieri ha battuto la più accreditata Turchia. Le azzurre iniziano male, raggiungono e superano le magiare all'intervallo: il ct Crespi si dimena come sempre, ma stavolta non viene premiato. La difesa è applicata, manca continuità offensiva, l'Italia non appare da podio. La tripla di Sabrina Cinili vale il 33-31, lì però le rosse d'Ungheria azzeccano lo 0-8 decisivo. Il 17/68 al tiro è da minibasket, soprattutto il 3 su 17 di Zandalasini.

