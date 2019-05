Il bel gesto del figlio di Borja Valero: rinuncia al regalo di compleanno per beneficenza

Borja Valero veste la maglia dell'Inter da due stagioni e non si sa ancora quale sarà il suo futuro dato che bisognerà attendere il parere del nuovo allenatore Antonio Conte. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2020 e le opzioni naturalmente sono due: continuare insieme ancora per un anno fino al termine del contratto, oppure se le strade si separeranno consensualmente. Lo spagnolo si è sempre dimostrato un professionista esemplare, un lavoratore e un leader silenzioso, molto utile all'interno del gruppo.

L'ex centrocampista di Fiorentina e Villarreal può andare fiero sia della sua carriera, sia dell'educazione impartita ai figli. Il piccolo Alvaro, infatti, ha deciso in maniera spontanea di rinunciare al regalo di compleanno per i suoi nove anni per donare l'equivalente in denaro in beneficenza. Il piccolo Alvaro ha letto una lettera a lui indirizzata, da parte della Cooperativa COMIN che voleva ringraziarlo per il gesto con il piccolo di casa Valero che è scoppiato in lacrime con la scena che è stata ripresa dalla madre Rocio Rodriguez che si è complimentata sui social con il figlio: "Tu che da tre anni rinunci ai regali di compleanno per donarli in beneficenza. Tu che ti emozioni quando ti ringraziano per il tuo gesto. Alvaro, tu sei così, non cambiare mai".