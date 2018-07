Bentancur dannoso. Stuani: missione impossibile

4 MUSLERA Che rischio quando tenta il dribbling di suola su Griezmann. Poi si traveste da Karius e fa la papera che ammazza i suoi.

6,5 CACERES Solo un intervento miracoloso di Lloris gli nega la gioia del gol di testa. Dei cinque italiani in campo, è il migliore.

5 GODIN Nel primo tempo spreca a due passi da Lloris calciando altissimo.

6 GIMENEZ Ruvido ma tutto sommato efficace.

6 LAXALT Gli tocca un cliente scomodo come Mbappé, ma lo contiene senza grossi patemi.

5,5 NANDEZ Approccio timido alla partita: frenato da Tolisso (dal 28' st URRETAVISCAYA 6 Entra in un reparto che fa fatica).

6 TORREIRA Corsa e grinta non gli mancano. Ma non bastano.

5,5 VECINO Solo l'ordinaria amministrazione, contro un'avversaria come la Francia è troppo poco.

5 BENTANCUR Fa un fallo inutile al limite dell'area, e da quella punizione la Francia passa in vantaggio. Dannoso (dal 14' st RODRIGUEZ 6,5 Entra e cambia volto alla Celeste).

5 STUANI Deve rimpiazzare il Matador Cavani. Missione impossibile (dal 14' st GOMEZ 5,5 Si vede poco).

5,5 SUAREZ Parte col piglio giusto, ma senza il collega di reparto Cavani è tutta un'altra cosa.

Ct TABAREZ 6 Il suo Uruguay non demerita, soprattutto nel primo tempo, ma paga l'errore in marcatura in occasione dell'1-0 e la papera del suo portiere.