Berlusconi consiglia Gattuso: "Il Milan giochi con due punte"

Silvio Berlusconi è sempre stato un grande conoscitore del gioco del calcio. L'ex numero uno del Milan è stato il Presidente più vincenti della storia del calcio e negli anni ha sempre voluto dispensare i suoi consigli ai veri allenatori che si sono avvicendati sulla panchina rossonera. Ai microfoni di Radio Radio il Cavalieri ha parlato del suo Milan: "Se ho visto Milan-Lazio ieri sera? Sì, ho guardato la partita. Non c'è male, anche se dissento dal modulo a una punta messo in campo l'anno scorso e quest'anno. Il modulo migliore è due punte con una mezzala alle spalle. Con una sola punta Suso e Bonaventura sono esiliati sulle ali e, anche se dribblano uno, due o tre avversari, possono fare solo un cross dal fondo e non tirare in porta"

Berlusconi ha poi voluto dare un consiglio anche al numero uno della Roma James Pallotta che sta vivendo un momento non proprio felice alla Presidenza del club giallorossi per via della questione relativa a Dzeko e soprattutto per via degli scarni risultati ottenuti dalla squadra di Eusebio Di Francesco: "Io cercavo di essere presente prima di ogni partita per incentivare i ragazzi e davo anche il numero di gol da segnare. Una squadra di calcio deve essere come una famiglia, il presidente deve essere un padre e un fratello maggiore e tutti devono sentire il suo stimolo. Io sono stato il presidente della squadra di calcio più vincente a livello mondiale. Pallotta segua il mio esempio".