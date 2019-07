Berlusconi contrario all'abbattimento di San Siro: "Scelta assurda"

Nei giorni scorsi, gli esponenti di Inter e Milan, Antonello e Scaroni si sono espressi positivamente sull'abbattimento di San Siro per costruire un nuovo stadio condiviso dai due club. A margine del lancio di una partenership commerciale tra il Monza e Philipp Plein, Silvio Berlusconi ha voluto dare la sua opinione in merito: "Sono assolutamente contrario, la trovo una cosa senza senso. San Siro può essere utilizzato per altre manifestazioni, è nel cuore di tutti i milanesi, milanisti e interisti, che hanno a cuore il calcio, è assurdo solo pensarlo. Ne costruiscano un altro, lasciando su San Siro, con altre funzioni, in un'altra situazione che sia comoda da raggiungere".

L'ex numero uno del Milan ha poi continuato: "Ci sono state partite dove ha avuto una richiesta di 100mila biglietti, 60mila spettatori non basteranno. Come si fa a demolire un posto che ha fatto vibrare il cuore di nerazzurri e milanisti per decenni e dove abbiamo conseguito tante vittorie?. Anche il cuore vuole la sua parte". Il Cavaliere ha poi toccato l'argomento Milan facendo così gli auguri alla nuova proprietà: "Faccio tanti auguri alla nuova dirigenza del Milan e spero che faccia meglio di quella che abbiamo avuto invece negli ultimi due anni".