Bernardo Silva gran classe, Pepe killer

6 RUI PATRICIO Sostanzialmente una serata libera.

6,5 CANCELO Solite poderose sgroppate e tanta qualità.

5,5 PEPE Roccioso come sempre ma fa anche il regista difensivo. Meritava il rosso per un'entrata killer su Chiesa.

6,5 R. DIAS Personalità e tecnica al centro della difesa. Non sbaglia nulla.

6 MARIO RUI Si divide tra difesa e attacco con discreta naturalezza.

6 PIZZI Tanti palloni passano dai suoi piedi. A volte rallenta la manovra ma cerca di mettere qualità (dal 28' st RENATO SANCHES 6 Un paio di buone giocate).

6 R. NEVES Gioco oscuro ma di sostanza in mezzo al campo.

6,5 W. CARVALHO Sembra lento e sempre in ritardo ma ci arriva quasi sempre (dal 36' st S. OLIVEIRA sv).

7 B. SILVA Tanta classe e qualità. È lui a dettare i tempi della manovra offensiva portoghese e difficilmente sbaglia un pallone.

6,5 ANDRÈ SILVA Alla prima (e unica) palla buona l'ex milanista punisce gli azzurri.

7 BRUMA Non ha grandissima tecnica ma corre come un ossesso e mette in grande difficoltà la difesa azzurra. Suo anche l'assist per Andre Silva (dal 32' st GELSON MARTINS 6 Un paio di accelerazioni interessanti).

CT SANTOS 6 Squadra ordinata che punta su palleggio e velocità. E mancava CR7...

Arbitro COLLUM 5,5 Generoso nel non assegnare un rigore al Portogallo e nel non cacciare Pepe.