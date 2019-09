Best Fifa 2019, Messi batte CR7 e Van Dijk. La Fifa snobba il portoghese

Lionel Messi ha sbaragliato la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk e si è assicurato il premio Best Fifa 2019. La cerimonia si è tenuta nella meravigliosa cornice della Scala di Milano con la Pulce che a sorpresa ha avuto la meglio sul difensore olandese del Liverpool che ha vinto la Champions League da protagonista ma anche del rivale di sempre che ha conquistato la Uefa Nations League con il suo Portogallo.

Messi ha ringraziato tutti per la conquista di questo prestigioso riconoscimento: "La verità è che per quanto sia bellissimo ricevere un premio individuale per me sono più importanti quelli di squadra. Ma devo ammettere che ricevere questo premio per me è davvero una cosa speciale". L'assenza del suo più grande rivale, però, ha fatto rumore e non ha fatto di certo piacere alla Fifa che non l'ha nemmeno nominato durante la premiazione della top undici di cui l'attaccante della Juventus faceva parte.

Di questa top 11, schierata con il con il modulo 4-2-3-1, fanno parte due giocatori della Juventus, CR7 appunto e il neo difensore Matthijs de Ligt: Alisson, Sergio Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappe, Messi, Hazard e Cristiano Ronaldo. Sul palco il grande imbarazzo dato che erano presenti dieci giocatori su undici, solo il 34enne bianconero ha disertato la cerimonia di premiazione.

CR7 ha poi postato sul suo profilo Instagram una sua foto intento a leggere un libro accompagnato dalla seguente didascalia criptica e forse anche polemica: "Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba...”.

