Big protagonisti del folle mercato Gallo a Oklahoma

La bomba che scuote l'Nba arriva quando in Italia è notte fonda. Tutti volevano ingaggiare il fresco campione con Toronto e miglior giocatore delle finali, Kawhi Leonard. E lui ha spiazzato tutti scegliendo i Los Angeles Clippers. Non solo. Nel massimo riserbo e con trattative segrete ha portato con sè un altro campione, Paul George, che ha chiesto e ottenuto di essere ceduto ai Clippers. Costringendo di fatto il nostro Danilo Gallinari al percorso inverso: lasciare dei Clippers ora da titolo per trasferirsi ad Oklahoma.

Per capire la portata della scelta può giovare un esempio calcistico: è un po' come se Messi fosse svincolato, Cristiano Ronaldo lo chiamasse alla Juventus e lui scegliesse invece il Torino, per sfidarlo nella sua stessa città. Già perché il migliore di tutti, Lebron James, voleva a tutti i costi Leonard nei suoi Lakers di Los Angeles, dopo aver convinto l'altro fenomeno Anthony Davis. L'obiettivo era quello di riunire tre fenomeni per vincere a mani bassi. E invece Leonard ha spiazzato tutti, scegliendo i cugini storicamente sfortunati e perdenti dei Clippers e portandosi dietro anche George dando così vita a quello che sarà un derby di fuoco. Gli storici Lakers con Lebron e Davis da una parte, i nuovi Clippers con Leaonard e George dall'altra. La corsa per il titolo 2020 sembra già una cosa a due tra squadre di Los Angeles. MBAs