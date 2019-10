Bmw Serie 3 Touring tra le più amate in Italia

Bologna A sei mesi di distanza dal lancio della Serie 3 Berlina, è da poco arrivata la versione Touring, la più amata dagli automobilisti italiani che in sette casi su dieci la preferiscono alla quattro porte, contribuendo a fare del nostro Paese il terzo mercato a livello mondiale per la Sw media bavarese. Con la sesta generazione, Serie 3 Touring si allunga di 7,6 cm (4,71 metri), conserva praticamente invariate larghezza e altezza, ma porta il passo a 2,85 metri, un aumento che verrà sicuramente apprezzato da chi siede sul divano posteriore e che porta la capienza del vano bagagli a 500 litri. La funzionalità, la spaziosità e il comfort delle station wagon, stradiste destinate a famiglie e a lunghe percorrenze, rimangono decisive, anche quando si possiede il forte temperamento tipico di una Bmw.

Una sportività sottolineata da un design che non ha bisogno di mostrare i muscoli, ma che comunica potenza attraverso eleganti sinuosità lungo le fiancate e il grande doppio rene del frontale che sale fin sopra il bordo del cofano. In coda, il portellone, anche a comando elettrico, ha il lunotto ad apertura indipendente, pratico per caricare oggetti non ingombranti che non vengono più sbatacchiati (pensate a una torta di compleanno nella sua guantiera) da una parte all'altra, ma sono trattenuti da due binari che fuoriescono dal pavimento del vano bagagli.

Abbiamo pensato a quella ipotetica torta (e alla fine che avrebbe fatto se abbandonata a se stessa) durante il test di al volante di una 320d equipaggiata del 4 cilindri, 2 litri, da 190 cv (coppia massima 400 Nm) con trasmissione Steptronic a 8 rapporti. Il percorso di prova includeva, infatti, un lungo tratto su e giù per i Colli bolognesi, quelli di Cesare Cremonini, un fitto reticolo di strade e stradine disegnate in modo molto disinvolto, ma ideali per avere la conferma dell'eccellente handling della Serie 3 Touring (la scocca è stata irrigidita del 25%), un comportamento senza sbavature, prevedibile, sicuro e sempre entusiasmante.

La tecnologia sempre più abbondante imbarcata sulla vettura influenza il design degli interni dove può trovare posto il Live Cockpit Professional (optional) che comprende un display da 12,3 e un Control Display da 10,25. Sono touchscreen, ma possono essere gestiti anche attraverso il controller iDrive, i pulsanti sul volante o i gesti del guidatore. Tutte le funzioni sono adattate dal Bmw Operating System 7.0 allo stile del guidatore che è costantemente accompagnato dall'Intelligent Personal Assistant che può essere interpellato con il saluto «Hey Bmw!». Ottimamente connessa e ben dotata sotto il profilo della sicurezza attiva già nella versione di ingresso, la nuova Serie 3 Touring si avvicina sempre più alla guida autonoma con i dispositivi contenuti nel pacchetto Driving Assistant Professional, raccomandato se si vuole una station wagon premium veramente outstanding. Il 90% dei clienti della Serie 3 Touring continua a preferire il diesel e Bmw propone loro tre alternative: 318d (150 cv), 320d (190 cv) e 330d (6 cilindri, 265 cv), a ruote motrici anteriori o trazione integrale xDrive quando è prevista.

Tre le versioni a benzina che completano un listino che parte da 41.600 euro e sale fino ai 71.500 della M340i da 374 cv.

PEv