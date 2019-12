Boca Juniors-De Rossi, è già finita?

L'avventura di Daniele De Rossi in Argentina, al Boca Juniors, potrebbe già interrompersi prima del tempo. Il contratto di capitan futuro, infatti, andrà in scadenza nel mese di marzo e difficilmente gli Xenizes glielo allugheranno. De Rossi compirà 37 anni il prossimo 24 luglio e i dubbi sulla sua tenuta fisica restano con il neo dirigente Juan Roman Riquelme e con il presidente Amaral che non sono convinti dell'ex Roma.

La permanenza di De Rossi sarebbe stata scontata con Nicolas Burdisso e con Angelici ma con l'avvento di questa nuova dirigenza Daniele non è al sicuro. Secondo quanto riporta Sportmediaset l'incontro decisivo ci sarà il 3 gennaio quando l'ex giocatore della Roma tornerà a Buenos Aires dalle vacanze natalizie. In questi mesi il classe '83 ha avuto diversi disturbi muscolari che ne hanno minato il rendimento e di giocare solo sette partite tra Primera Division, coppa d'Argentina e Libertadores.

Il presidente Amaral, in merito alla questione, ha tagliato corto: "Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare. Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto".

Fiorentina o ritiro?

Secondo quanto riporta la Repubblica il futuro di De Rossi è ancora incerto dato che sul piatto ci sono diverse opzioni per il 36enne romano che potrebbe non avere ancora voglia di appendere gli scarpini al chiodo. Una permanenza al Boca Juniors è difficile ma non impossibile e l'incontro del 3 gennaio sarà forse risolutore per capire se resterà in Argentina fino a marzo, se allungherà il contratto o se interromperà il suo rapporto anzitempo con il club nel quale giocò Diego Armando Maradona.

Difficile che De Rossi possa restare a lungo al Boca Juniors e invece più probabile che possa tornare in Italia dove la Fiorentina del neo tecnico Giuseppe Iachini lo accoglierebbe a braccia aperte. Rocco Commisso, infatti, già quest'estate aveva provato a portarlo in viola ma la sua voglia di non "tradire" la Roma aveva fatto propendere per accettare la corte del Boca. Da non scartare anche l'ipotesi di un possibile ritiro di capitan futuro che potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo mettendo fine ad una carriera durata quasi vent'anni e che avrebbe potuto essere ben più ricca di successi e soddisfazioni.

