Il Bologna cala il poker contro il Parma: 4-1 e salvezza quasi vicina

Il Bologna si Sinisa Mihajlovic vince con un netto 4-1 il derby contro il Parma di Roberto D'Aversa, grazie ai gol di Orsolini e Lyanco e alle autoreti di Sepe e Sierralta. Per i ducali, invece, la rete della bandiera è stata siglata dal rientrante Inglese, rimasto fermo a lungo per un infortunio. La partita è stata a senso unico per i padroni di casa che confermano il buonissimo stato di forma e che sorpassano proprio il Parma in classifica portandosi a quota 40 punti e a un solo punto dalla salvezza matematica, che ormai appare quasi certa. I ducali, invece, restano fermi a quota 38 e ora hanno da amministrare solo tre punti dall'Empoli penultimo: la bagarre per la lotta salvezza si fa sempre più dura ed appassionante.

Destro al 3' si presenta davanti a Sepe e calcia: il portiere sventa la minaccia. Un minuto dopo ancora Sepe respinge bene il sinistro di Krejci e al 9' ancora il numero uno dei ducali stoppa Orsolini. Gervinho prova ad alleggerire la pressione avversaria al 14' ma il suo tiro è impreciso e al 25' Sepe alza in corner il tiro-cross di Pulgar. Il Bologna è più pimpante fino alla fine del primo tempo ma si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Bologna passa in vantaggio al 52' con Orsolini che riceve palla da Dzemaili e fulmina Sepe per il vantaggio. Passano solo sette minuti e il numero uno del Parma si suicida deviando in rete un tiro apparantemente innocuo di Pulgar: 2-0 e autorete di Sepe. Bruno Alves si fa espellere ingenuamente al 62' e il Bologna sfiora il 3-0 al 67' e Dimarco salva sulla linea al 70'. Passano due minuti e Lyanco svetta su tutti e batte per la terza volta Sepe. Bastoni salva all'ultimo su Santander al 76' e all'81 il Parma accorcia le distanze con Inglese dopo la bella azione personale di Siligardi. All'84' Pulgar penetra in area, Bastoni lo chiude ma il pallone sbatte su Sierralta e finisce in rete

Il tabellino

Bologna: Skorupski, Mbaye, Lyanco, Danilo, Krejci, Dzemaili, Pulgar, Soriano (75' Svanberg), Orsolini, Destro (66' Santander), Palacio

Parma: Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gazzola (61' Siligardi), Rigoni, Scozzarella, Dimarco, Gervinho, Ceravolo (60' Inglese), Sprocati (65' Sierralta)

Reti: 52' Orsolini (B), 59' aut Sepe (B), 72' Lyanco (B), 81' Inglese (P), aut Sierralta (B)