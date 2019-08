Bologna, De Leo: "Mihajlovic è sempre con noi"

Sinisa Mihajlovic sta lottando come un leone per cercare di arginare e sconfiggere la leucemia e in questa fase non potrà dunque sedere sulla panchina del Bologna. Il serbo, però, è tenuto costantemente informato dal suo staff circa l'evoluzione della sua squadra con l'ex allenatore di Milan e Torino che si fa sentire e vedere con i suoi ragazzi attraverso dei video che gli permettono di non perdere mai di vista il gruppo. Domani il Bologna farà il suo esordio in campionato sull'ostico campo dell'Hellas Verona con il vice di Mihajlovic Emilio De Leo che si è presentato in conferenza stampa per presentare il match contro gli scaligeri.

De Leo, però, ha subito voluto parlare di Mihajlovic, sempre presente e titolare della cattedra: "Il mister è sempre presente, lo sentiamo prima e dopo le partite e segue live tutti gli allenamenti dando il suo parere. Ai giocatori dice di avere sempre l'approccio giusto, per vincere è fondamentale l'atteggiamento" . L'allenatore in seconda dei rossoblù ha poi parlato dell'avversario di domani: "ll Verona? Non possiamo sottovalutarlo. Non vogliamo fare tabelle, ma bisogna sempre mantenere alta la guardia. Abbiamo una rosa ampia e la possibilità di cambiare la struttura del reparto offensivo: non è una cosa da sottovalutare. Dobbiamo far diventare normale il grande finale fatto l'anno scorso".

