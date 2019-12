Bologna-Milan nel sangue: accoltellato tifoso rossonero

Bologna-Milan finisce nel sangue. Subito dopo il fischio finale del posticipo di Serie A alcun tifosi rossoneri si sarebbero affrontati tra gli spalti della cuva dallo stadio Dall'Ara. Un tifoso del Milan infatti è stato accoltellato all'addome nella curva dello stadio Dall'Ara da un altro milanista qualche istante dopo la fine del match. Secondo i primi accertamenti, sarebbe scoppiata una lite fra tifosi del Milan per futili motivi e durante il deflusso ci sarebbe stato l'accoltellamento. Il tifoso ferito è stato immediatamente trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna. Dopo i primi accertamenti, il tifos sarebbe in gravi condizioni.

La Digos sta indagando per capire quale è stata l'esatta dinamica della rissa e per capire cosa ha innescato il feroce accoltellamento. Ancora una volta la Serie A deve fare i conti con la violenza negli stadi e soprattutto con quella criminalità tra gruppi di tifosi che entrano allo stadio con armi come ad esempio coltelli. Solo le indagini potranno chiarire il perché di questo ennesimo episodio di violenza. Adesso si attende il bollettino medico di domani mattina per capire quali sono le condizioni del tifoso che avrebbe ricevuto alcuni fendenti all'addome. L'aggressore è già stato individuato ed è stato fermato dalla Digos.