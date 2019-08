Il Bologna piega la Spal al 93': Soriano regala il derby a Mihajlovic

Il Bologna riesce a sfondare al 93' contro la Spal di Leonardo Semplici grazie ad un gol di Roberto Soriano di testa in pieno recupero. Sinisa Mihajlovic, ancora una volta, ha avuto la forza di sedersi in panchina prendendosi tutti gli applausi dei tifosi rossoblù ma anche di quelli della squadra avversaria. La sfida è terminata dunque 1-0 con il Bologna che avrebbe meritato di vincere la partita prima del 93' per la mole di occasioni avute e sprecate nell'arco di tutta la gara. Soriano, infatti, si è divorato due reti tra il 54' e il 67' con i padroni di casa che hanno premuto sull'acceleratore fino alla fine riuscendo a trovare il guizzo giusto nel finale nonostante l'ottimo Berisha che questa sera ha parato di tutto. Con questo pareggio il Bologna sale a quota 2 punti mentre la Spal ottiene il suo primo punto in campionato.

Bologna più intraprendente nei primi 10' con la prima vera occasione sulla testa di Destro al 12: salvataggio sulla linea da parte di Vicari. Al 16' Kurtic calcia male da buona posizione e centra l'esterno della rete mentre al 24' Poli impegna dalla distanza Berisha che si salva in angolo. Tomiyasu decolla di testa al 25' ma la mette alta e al 39' è Orsolini, migliore in campo dei suoi, ad avere sul sinistro la palla del vantaggio: straordinario Berisha che salva tutto. Nella ripresa Soriano si mangia il gol del vantaggio mettendola fuori di testa da pochi passi e ancora l'ex Torino al 67' cestina un'altra ottima chance da due metri stampandola sulla traversa, tutto solo, sull'assist al bacio dello scatenato Orsolini. Berisha salva tutto sul colpo di testa di Soriano e tiene inchiodato il risultato sullo 0-0. Skorupski dice no a Missiroli all'85' e il Bologna passa al 93' con Soriano che buca di testa Berisha su assist di Orsolini.

Il tabellino

Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Poli; Orsolini, Destro, Sansone

Spal: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna

Reti: 93' Soriano (B)