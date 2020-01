Il Bologna riprende la Fiorentina al 94': finisce 1-1 il derby dell'Appennino

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic riprende al 94' la Fiorentina di Beppe Iachini: finisce 1-1 il derby dell'Appennino giocato allo stadio Dall'Ara. Al best gol di Marco Benassi ha risposto a tempo ormai scaduto il giovane talento dei rossoblù con un calcio di punizione perfetto che è andato a stamparsi sotto l'incrocio dei pali. Esordio agrodolce per Beppe Iachini sulla panchina dei viola anche se la Fiorentina ha dimostrato di avere voglia, grinta e carattere: una punta centrale di peso potrebbe risolvere molti problemi per una squadra che ha bisogno di una serie di risultati utili consecutivi per risorgere. Il Bologna di Mihajlovic invece si conferma una squadra tosta come il suo allenatore: il pareggio arrivato a tempo scaduto premia una buona prestazione e l'1-1 rispecchia più o meno quanto visto in campo. I rossoblù salgono a quot 23 punti, i viola a quota 18.

La cronaca

Nel primo tempo dopo 10' minuti di sostanziale equilibrio il Bologna segna con Palacio al 12' ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. La Fiorentina reagisce e al 27' passa in vantaggio con un tiro al volo da parte di Benassi che non lascia scampo a Skorupski. Nella ripresa il Bologna tenta una reazione con Sansone che chiama alla parata Dragowski al 46' e al 48' Lirola chiama alla parta Skorupski. Sansone impegna con una parata con i pugni Dragowski al 66' e Chiesa al 72' impegna il numero uno del Bologna. Pulgar sfiora il gol dell'ex al 78' ma al 94' è Orsolini con un grande calcio di punizione all'incrocio di pali a regalare il pari alla squadra di casa.

Il tabellino

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (76' Skov-Olsen); Poli (58' Santander), Medel (83' Svanberg); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Dalbert (81' Venuti); Castrovilli; Chiesa, Vlahovic (67' Boateng)

Reti: 27' Benassi (F), 94' Orsolini (B)

La classifica di Serie A: Inter e Juventus 42, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli e Torino 24, Bologna 23, Verona 22, Milan 21, Sassuolo 19, Udinese e Fiorentina18, Lecce e Sampdoria 15, Brescia e Genoa 14, Spal 12.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?