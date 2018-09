Boniek in tackle su Balotelli: "Sovrappeso di 15 chili, così non serve"

L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Polonia e il Presidente della Federcalcio polacca Zibì Boniek ha attaccato pesantemente Mario Balotelli ai microfoni di Radio Rai: "Vorrei avere una nazionale come quella italiana, con tanti giocatori bravi e forti, ma com'è che rendono il 50-60 per cento di quello che rendono nel club? E poi c'era un giocatore con 15 chili di sovrappeso. Era Balotelli? Non lo so". L'ex giocatore della Roma ha poi analizzato la partita: "Non siamo del tutto soddisfatti, potevamo fare il 2-0 poi è arrivato questo rigore, meglio due feriti che un morto visto che ho tanti amici in Italia. Il rigore? Non so se ai miei tempi sarebbe stato concesso, ma forse con le regole di oggi è penalty".

Balotelli è stato anche criticato aspramente da Arrigo Sacchi, con il suo agente Mino Raiola che ha risposto al veleno all'ex tecnico si Fusignano. La verità è che nel bene o nel male SuperMario è sempre oggetto di critiche con Boniek che ha poi affondato il colpo: "Ho parlato con Sacchi dopo la partita e abbiamo concordato sul fatto che Balotelli non era preparato. Dal punto di vista fisico non era pronto per una partita così, comunque condivido le parole di Sacchi, ma si parla di intelligenza calcistica. Mi dispiace per Mario, ma l'ho visto impreparato per certi sforzi, quindi è colpa sua se non è pronto: un professionista non può essere in queste condizioni, così non serve a nulla".