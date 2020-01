Bonolis punge la Juventus: il video diventa virale sui social

Paolo Bonolis non ha mai nascosto la sua grande fede nerazzurra e nel corso degli anni non ha mai perso tempo per essere pungente contro la rivale storica dell'Inter: la Juventus. Qualche anno fa, una signora stava per scivolare durante la puntato di Avanti un altro e il noto conduttore televisivo aveva subito preso la palla al balzo per colpire i bianconeri: "Rigore per la Juventus" .

Non solo, perché dopo la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo in Champions League nel 2018 ai microfoni di RMC Sport Bonolis entrò in tackle nei confronti della Vecchia Signora: "C'è da dire che l'Ascoli ha dato vera battaglia al Real Madrid. Al gol di Ronaldo ho pensato che ci sono delle squadre superiori alle altre. Il gol di CR7 è da copertina, spettacolare, in quel gesto c'è tutto il suo atletismo anche se per riuscire, in queste circostanze, deve andarti tutto bene. La sua prima rete, invece, è formidabile tatticamente, con quella giocata d'anticipo su due difensori bianconeri: è la sintesi dell'arguzia e della precisione del portoghese".

Dopo Inter-Juventus dell'aprile del 2018, finito per 2-3 in favore dei bianconeri in un match intriso di polemiche Bonolis fu molto duro nei confronti della Juventus ai microfoni della "Politica nel pallone", su Gr Parlamento: "Non ricordo campionati in cui alla Juve è stato sottratto qualcosa per errori arbitrali...Quando questo accade in Europa contro i bianconeri, giù urla e strepiti perché non sono abituati. Il sistema è' sempre lo stesso, le polemiche sono successive: il mancato secondo cartellino a Pjanic, che ha fatto un fallo alla Bruce Lee, assomiglia al fallo di Iuliano su Ronaldo. La Juventus ha vinto tanti scudetti e forse li avrebbe vinti ugualmente anche senza queste ombre. Ogni tanto vince un'altra squadra ma deve dimostrare di essere molto piu' forte del potere".

Bonolis rincara la dose

Bonolis, questa volta, ha usato ancora il suo programma "Avanti un altro" per pungere i rivali di sempre della Juventus. Il conduttore presenta al concorrente la categoria di domande alla quale sarà sottoposto "E' gol o non è gol?" e pone la prima domanda: "Durante una partita di calcio, se il pallone colpisce accidentalmente l'arbitro e poi entra in rete è gol o non è gol?".

Il concorrente risponde in maniera errata con Bonolis che durante la spiegazione tecnica punge la Vecchia Signora: "Non è gol perché con le nuove regole introdotte nel 2019 l'arbitro non viene più considerato come un qualunque elemento di gioco, quindi se il pallone colpisce in qualsiasi parte del campo il direttore di gara il gioco va interrotto, a meno che non sei la Juventus" . In studio si scatena l'ilarità con Bonolis che afferma: "Ma non è colpa mia se queste sono le regole, mica le ho fatte io". Il video è subito diventato virale con i tanti tifosi nerazzurri, bianconeri e di altre squadre che non hanno perso tempo per commentare le frasi al vetriolo del famoso conduttore tv.

