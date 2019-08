Borussia Dortmund-Udinese, telecronaca razzista contro gli italiani

Estate, tempo di amichevoli estive per le squadre di calcio che si preparano in vista della stagione agonistica oramai imminente. E proprio da una partita di questo tipo, tenutasi lo scorso 27 luglio in Germania fra il Borussia Dortmund e l'Udinese, si è registrato uno spiacevole episodio di razzismo nei confronti degli italiani.

Patrick Owomoyela e Norbert Dickel, commentatori della squadra giallonera ed ex calciatori professionisti, durante le fasi della partita fra le due squadre hanno cominciato a chiamare i giocatori friulani "itaker" (termine dispregiativo traducibile in "italianacci"), che veniva sovente utilizzato fra gli anni '50 e '60 dai tedeschi per indicare i nostri connazionali che emigravano in Germania alla ricerca di fortuna. Poi la telecronaca sopra le righe è proseguita con la storpiatura dei cognomi dei giocatori dell'Udinese: Kevin Lasagna è diventato “Lasagne” per l’assonanza del cognome al piatto della cucina italiana, mentre l'argentino Pussetto è diventato “Prosecco”. Per non farsi mancare proprio nulla Owomoyela ha concluso il tutto con un'imitazione del Furher tedesco Adolf Hitler.