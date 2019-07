Bottas, pole d'orgoglio a casa di Lewis

Silverstone Due Mercedes davanti in casa di mezza Mercedes, visto che per metà le frecce d'argento sono made in England, telaio, aerodinamica, quelle cose lì. Però due Mercedes sbagliate perché in pole c'è il finnico Bottas, per un nulla, 6 millesimi, dispettuccio mica piccolo ai danni di re Lewis in patria. Segue Charles Leclerc, terzo anche lui a un nulla, 79 millesimi, che non si capisce se sia più il monegasco o più la Rossa che cresce anche sulle piste ostiche (ma qui l'anno scorso ci vinse Vettel, ndr). Fatto sta, proseguendo con le frazioni, mezza Ferrari bene e mezza Ferrari male, visto che Seb dista sette decimi, sesto crono. C'è spazio, dunque per sognare e per temere, visto che accanto a Leclerc ci sta il suo odiatissimo e amatissimo (in senso sportivo, s'intende) compagno di tante battaglie nelle formule minori e, vista la recente Austria con sportellata impunita, anche nella formula maggiore: Max Verstappen. Quarto crono per l'olandesino al volante e la sensazione grande che Bottas sia tornato in pole, dopo la lontana Spagna, anche perché nel paddock si parla sempre più insistentemente di un possibile interessamento della Mercedes proprio per Max in chiave 2020 e per prepararsi al futuro, nel caso dal 2021 Hamilton emigrasse a Maranello.

Si vedrà e si saprà meglio poi. Intanto i ferraristi dicono la loro. Charles: «Alla fine terzo è il miglior risultato possibile... in Q3 le Mercedes hanno alzato il livello dei giri motore...». Sconsolato Vettel: «Non c'è stato alcun problema, sono solo mancati ritmo e velocità». Che poi vuol dire non ci ho capito molto nella macchina. «Fin dal Q1 non sono riuscito ad incrementare la velocità... parto più indietro di quel che avrei voluto». Quindi il team principal Mattia Binotto: «Per Vettel è stata una qualifica più difficile, ora faremo insieme le analisi. Già venerdì c'erano difficoltà di bilanciamento ma Leclerc poi l'ha trovato buono, bella sessione la sua... Il trend ci fa ben sperare. Stiamo migliorando, la stagione è ancora lunga e in gara tutto può succedere».