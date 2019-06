Boxe, impresa di Ruiz: messo ko Joshua

Nelle prime ore di oggi al Madison Square Garden è andata in scena quella che è da considerarsi come una delle più grandi sorprese della storia della boxe. 20.000 posti completamente occupati da messicani e inglesi, che hanno fatto da cornice all'incredibile incontro disputato. Inverosimile, oltre ogni aspettativa e previsione: nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sulla vittoria di un "panciuto" (1,88 per 122 chili) ai danni di un insormontabile e muscoloso gigante (1,98 per 112 chili). Eppure è accaduto: Andy Ruiz jr. è riuscito a strappare le 3 corone ad Anthony Joshua, mandandolo al tappeto per ben quattro volte (due alla seconda ripresa e due alla settima).

Vittoria inaspettata

Pronostici completamente ribaltati: per il pugile inglese si è trattato di un ko inaspettato e amaro, considerando soprattutto che è avvenuto sul palcoscenico più importante di tutti.

Il signor Mike Griffin ha dovuto dunque alzare il braccio di Ruiz. Un gesto che testimonia non solo la vittoria, ma che acquisisce un risultato piuttosto importante: primo pugile messicano a diventare campione del mondo. D'altronde Ruiz possiede esperienza e qualità, come dimostrano i 140 incontri disputati tra dilettanti e professionisti.

Anthony Joshua sul suo profilo Facebook si è complimentato con l'avversario, dimostrando una grande dose di sportività: " Questa è la notte di Andy, congratulazioni campione ".

