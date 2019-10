Boxe, Patrick Day in coma dopo il ko con Conwell

Patrick Day, pugile statunitense di 27 anni, è stato ricoverato d'urgenza a seguito del match perso contro Charles Conwell. I pugni dell'avversario sono stati talmente violenti che hanno mandato in coma il malcapitato Patrick che ha subito una lesione traumatica che ha costretto i medici dell'ospedale ad un delicato intervento chirurgico al cervello. Il match è andato in scena sabato sera alla Winstrust Arena di Chicago e le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione dato che il knockout è stato davvero molto violento.

Day è stato caricato su una barella e trasportato subito all'ospedale con un'ambulanza in condizioni di totale incoscienza. Il colpo che lo ha messo al tappeto è avvenuto al decimo round: un gancio sinistro che ha causato la caduta all'indietro di Patrick con l'arbitro Celestino Ruiz che ha subito fermato il match. Nella sua carriera da professionista il 27enne americano aveva collezionato 17 vittorie, una pareggio e quattro sconfitte.

Il promotore del match Lou DiBella ha parlato delle condizioni critiche di Patrick Day: “Patrick è in coma ed è in condizioni estremamente critiche. Pat Day rende ogni posto in cui si trova in un posto migliore. Non l’ho mai visto salutare qualcuno senza un grande sorriso" . Il suo avversario, Charles Conwell, ha chiesto ai suoi follower sui social di pregare per lo sfortunato Patrick. “Tenetelo nelle vostre preghiere !! #prayforpatrickday”

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?