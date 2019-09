Brescia, Balotelli furioso: "Sempre alla Juve, tutto a loro"

Pronti, via: ecco lo sfogo di Mario Balotelli al suo debutto da titolare con la maglia del Brescia. L'attaccante non ha digerito la sconfitta rimediata contro la Juventus, che con una rimonta si è imposta per 2-1 sulle Rondinelle grazie all'autogol di Chancellor e alla marcatura di Pjanic, rendendo vana la firma personale di Alfredo Donnarumma.

"Tutto alla Juve"

A fine gara l'ex Milan è stato beccato dalle telecamere mentre si scagliava verbalmente contro gli arbitri; i suoi compagni di squadra hanno cercato di allontanarlo e di placare gli animi portandolo negli spogliatoio. Il classe '90 non ha voluto accettare il risultato a sfavore e dunque si è sfogato contro la direzione arbitrale di Fabrizio Pasqua che, stando al giudizio del centravanti, avrebbe favorito la Vecchia Signora consentendole di guadagnare i 3 punti. Guardando le immagini è facile leggere il labiale: " Sempre alla Juve, tutto a loro ".

Balotellate al momento non ce ne sono state ma è sempre giusto mantenere la guardia alta: SuperMario dovrà ora cancellare la partita di ieri e concentrarsi su ciò che dovrà fare in campo poiché dalla dirigenza a mister Corini passando per la tifoseria tutti contano su di lui.

