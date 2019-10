Brescia, brutto infortunio per Dessena: fuori in barella e in lacrime

Daniele Dessena è un combattente nato e ieri sera il suo brutto infortunio ha commosso tutto lo stadio Rigamonti. Il centrocampsita 32enne di Parma, infatti, durante il match Brescia-Fiorentina è stato costretto ad uscire dal campo in lacrime e in barella per via di un brutto intervento del cileno della Fiorentina Pulgar, ammonito nella circostanza e a rischio cartellino rosso per un intervento molto duro nei confronti dell'avversario.

Dessena è subito scoppiato in lacrime, mentre in campo Mario Balotelli ha provato a consolarlo avvicinandosi a lui. In panchina l'esperto difensore Gastaldello si è messo a piangere dal dispiacere per l'ennesimo brutto infortuni del compagno, mentre Morosini ha messo la testa tra le mani mostrando tutto il suo sconforto. Samdporia, Cagliari e Claudio Marchisio hanno espresso la loro solidarietà al centrocampista del Brescia.

In bocca al lupo, Daniele #Dessena. Sei forte, dimostralo ancora una volta. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) October 21, 2019

Quanto fa male vederti così Daniele.

In bocca al lupo amico mio#Dessena #BresciaFiorentina — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 21, 2019

Forza Daniele, sei un guerriero



Ti abbracciamo forte, siamo con te anche in questa battaglia #Dessena — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 21, 2019

Il 32enne, che si era rotto tibia e perone nel 2015, ha passato tutta la notte presso l'ospedale civile di Brescia ma il club ha dichiarato che si potrebbe trattare di una forte contusione e forse non di una rottura della caviglia. Corini al termine del match ha parlato così dell'infortunio del suo esperto giocatore: "L’uscita di Dessena è stata un colpo sia sul piano tecnico che su quello emotivo. Adesso non possiamo far altro che aspettare e sperare" . Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un responso definitivo sperando che non ci siano fratture: i tempi di recupero, però, sembrano lo stesso lunghi.

Nel 2015 aveva subito una frattura a tibia e perone, le terribili immagini scioccarono tutti.

Tornò in campo titolare dopo 11 mesi.

Questa sera Daniele #Dessena è uscito piangendo in barella: sembrerebbe un altro infortunio grave, alla stessa gamba.



In bocca al lupo Leone pic.twitter.com/rEhdZDDOVW — Romanzo Calcistico (@RmzoCalcistico) October 21, 2019

