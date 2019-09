Il Brescia espugna Udine: 0-1 siglato da Romulo

Il Brescia di Eugenio Corini respinge le critiche dopo le due sconfitte consecutive subite contro Milan e Bologna, batte 1-0 a domicilio l'Udinese di Igor Tudor e si rilancia in classifica. La sfida è stata equilibrata con le Rondinelle che hanno sfruttato al meglio l'occasione avuta dall'ex Juventus Romulo che ha regalato tre punti d'oro ai lombardi. Concesso e poi revocato un rigore in favore dell'Udinese, fischiato da Valeri al 48' del secondo tempo per un presunto fallo di Cistana su Pussetto poi rivisto e negato dal Var. Con questo successo il Brescia sale a quota 6 punti, l'Udinese resta fermo a tre e ora Tudor rischia grosso.

Il Brescia parte bene con Donnarumma che al 7' scippa una palla a De Maio e si presenta davanti a Musso che sventa la minaccia. Al 17' Pussetto serve Fofana che spara di sinistro: esterno della rete. La partita resta equilibrata con Lasagna che al 39' prova una girata al volo che termina alta sopra la traversa. Al 43' è Spalek ad avere una ghiotta chance per segnare ma apre troppo il piatto sull'assist al bacio di Donnarumma.

Nella ripresa Valeri concede rigore al Brescia per fallo di Cistana su Pussetto ma il Var toglie il penalty ai bianconeri. Jajalo chiama alla parata Joronen al 50', mentre al 53' è Musso a respingere il tiro di Bisoli. Al 57' il Brescia passa in vantaggio con il tiro di Romulo che si insacca alle spalle di Musso, deviato da De Maio. Sabelli sfiora il gran gol al 72' ma Musso gli dice no e la mette in angolo.

Il tabellino

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, Jajalo, Walace, Fofana (67' Barak), Sema (85' Nestorovski); Pussetto (67' Okaka), Lasagna.

Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo (90 Zmrhal); Spalek (76' Gastaldello); Ayé, Donnarumma (90' Matri)

Reti: 57' Romulo (B)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?