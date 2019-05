Bufera sulle parole di Ranieri: ''La Lazio si scansò nel 2010? Si fu così''

''La Lazio si scansò nel 2010? Si fu così'' sono le parole di Claudio Ranieri, che agitano la vigilia della prossima giornata di Serie A.

Lazio-Inter del 2010, il match terminato 0-2 che lanciò i nerazzurri alla conquista dello scudetto per la felicità dei tifosi laziali è un pensiero ricorrente in questa giornata di campionato con i giallorossi, in piena lotta Champions, impegnati a Marassi contro il Genoa mentre la Lazio ospita l'Atalanta di Gasperini.

Ranieri anche all'epoca sulla panchina giallorossa, in conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiedeva un commento sulla possibilità che la Lazio si scansi contro i bergamaschi: "Con l'Inter nel 2010 è successo così, ma io devo pensare a giocare. Sono sempre stato leale e questo per me è importante. Al resto ci penserà la Lega". Immediata però la reazione della Procura Figc guidata da Giuseppe Pecoraro, che ha subito chiesto il video della conferenza per un'analisi disciplinare del caso e secondo quanto riferito dall'Ansa: "E' probabile che una decisione sulla formalizzazione di un procedimento nei confronti del tecnico romanista verrà presa dopo una valutazione completa e quindi dopo le gare di questo turno di campionato''.

Non si è fatta attendere la risposta della Lazio, attraverso le dichiarazioni di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione del club biancoceleste: ''Io credo che su questa conferenza stampa e sulle dichiarazioni di Ranieri debba intervenire la Lega. Le affermazioni sono gravi e pesanti e nascono dalla confusione tra tifoso e tesserato: il tifoso può fare e pensare quel che crede, un tesserato invece è una persona che ha un ruolo di responsabilità".



"Le dichiarazioni di un tesserato, soprattutto quando così gravi - continua Diaconale a Lazio Style Radio - devono essere almeno suffragate da delle prove. Altrimenti diventano offensive nei confronti di una società come la Lazio che queste cose non le merita. Alcuni tifosi biancocelesti hanno detto che la Roma ha avuto vita facile nelle ultime due di campionato, ma nessuno della società Lazio si sognerebbe di dire una cosa del genere''.

