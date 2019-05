Buffon attende il Psg: rinnovo o addio, ma il ritiro è lontano

Il Psg pare intenzionato a non rinnovare il contratto a Gianluigi Buffon. L'età avanzata, il fallimento della squadra parigina in Champions League e la giovane età di Areola, in aggiunta al possibile ritorno di Kevin Trapp, stanno di fatto mettendo alla porta l'ex numero uno della Juventus che non ha però voglia di smettere con il calcio giocato. Thomas Tuchel nei giorni scorsi aveva parlato così circa la possibile alternanza di portieri anche nella prossima stagione: Chi sarà titolare tra Buffon e Areola? Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a farlo, non è possibile".

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Buffon non vuole affatto appendere i guantoni al chiodo e vuole dare la priorità al Psg circa un possibile rinnovo. L'ex capitano della nazionale italiana, tra l'altro, ha giocato l'ultimo match di campionato contro l'Angers ed ha anche parato un rigore al giocatore avversario, sintomo di come sia ancora atleticamente in una forma impeccabile. Le offerte per Gigi di certo non mancano, anche da squadre che giocheranno la prossima Champions League, condizione imprescindibile per Buffon per decidere di continuare a giocare a calcio ad alti livelli per cercare di mettere in bacheca quella che ormai sta diventando una vera e propria ossessione.