Le pagelle di Fiorentina-Juventus

I voti dei giocatori della Juventus

5 BUFFON Indecisione grave sul gol di Kalinic, si fa beffare anche sul raddoppio: serataccia.

5 BARZAGLI Nella sua Firenze una partita stranamente negativa. Impreciso come di rado gli capita (dal 35' st MANDZUKIC SV).

5,5 BONUCCI Soffre con Kalinic che sta diventando la sua bestia nera. Nel finale ammonito.

5 CHIELLINI Costretto a ricorrere spesso ai falli. Giallo subito, rischia di non finire la partita.

5,5 CUADRADO Pensa solo alla fase difensiva, Olivera lo spinge dietro. Un fantasma.

5,5 KHEDIRA Le sue incursioni in area non si vedono mai. Soffre il centrocampo viola.

5,5 MARCHISIO Va in difficoltà pure lui che invece ha una lunga esperienza. Non trova le misure (dal 32' st RINCON sv).

5,5 STURARO Ammonito salterà la prossima: brutta partita (dal 16' st PJACA 5).

5 A. SANDRO In difesa non brilla, in attacco non è segnalato. Gara davvero anonima.

5 DYBALA Mai in partita, il gioiello non luccica nella notte del Franchi. Sbaglia un gol nel finale.

6 HIGUAIN Segna il tredicesimo gol in campionato, ma in questa occasione non serve a nulla.

All. ALLEGRI 5 Voleva comandare, invece si fa dominare a lungo dai viola.

I voti dei giocatori della Fiorentina

6 TATARUSANU Incolpevole sul gol, è chiamato a pochi interventi.

6 SANCHEZ Terzino adattato perché il passo corto non lo aiuta, ma se la cava su Alex Sandro.

6,5 GONZALO Ultima apparizione il 15 dicembre: torna capitano e si impegna nel duello argentino con Higuain.

6,5 ASTORI Come rendimento è uno dei migliori del campionato, lo dimostra ancora.

5,5 M. OLIVERA Peccato per l'errore sul gol di Higuain perché si è comportato bene.

7 CHIESA Un'altra prova di spessore del talento figlio d'arte: ricorda il babbo nell'acrobazia fatta sulla rete di Badelj (dal 36' st TELLO sv).

7 BADELJ Sarà un caso, ma con un centrocampo più folto rende meglio anche lui. Poi segna il secondo gol in campionato.

6,5 VECINO Tre tiri, uno sul palo, nei primi 15 minuti di gioco. Cala nella ripresa.

6,5 BORJA VALERO Un po' trequartista, un po' esterno. Spagnolo di lotta e di governo (dal 39' st ILICIC sv).

6 BERNARDESCHI Buono l'assist, corre tanto ma poca lucidità (dal 31' st CRISTOFORO sv).

7 KALINIC Terzo gol nelle ultime tre sfide di campionato. E ora aspetta i cinesi

All. 7 SOUSA Contro la sua ex squadra trova la prima vittoria del 2017.

Arbitro BANTI 5,5 Non convince in alcune decisioni.