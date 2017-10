Buffon ci crede: "L'Italia può portarsi a casa il Mondiale"

L'Italia di Giampiero Ventura, con grande fatica, si è riuscita a qualificare ai playoff di novembre per accedere ai Mondiali del 2018. Gli azzurri saranno anche testa di serie e ora si confida solo nel sorteggio che si terrà il 17 ottobre per stabilire quale sarà l'avversaria da incontrare negli spareggi. I tifosi azzurri hanno sommerso di fischi l'Italia dopo il pareggio interno contro la Macedonia ma ieri sera c'è stata una piccola riconciliazione dopo la vittoria di misura sul campo dell'Albania.

Gianluigi Buffon è il portiere e capitano dell'Italia e intervistato dal canale YouTube americano Copa90, ha lanciato la sfida in vista di Russia 2018: "Intanto ce lo dobbiamo guadagnare, spero di arrivarci. Se possiamo sognare la vittoria? Quando rappresenti l'Italia e inizi una competizione non puoi non sognare di vincere. Non ho mai iniziato una competizione pensando di non vincerla, è umano che sia così".