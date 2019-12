Buffon, "Complimenti all'Atalanta, a Gasperini l'avevo detto..."

Gigi Buffon ritrova il sorriso. Non che l'avesse mai perso, ma il portierone della Juventus voleva cancellare la sfortunata prestazione in campionato contro il Sassuolo. Per farlo, quale migliore occasione del prestigioso palcoscenico europeo: ieri sera è tornato a giocare da titolare in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen dove i bianconeri hanno vinto per 2-0.

Era dal successo per 3-1 a Madrid contro il Real nella stagione 2017/2018 che Buffon non era titolare in Champions con la Juventus: "E' sempre una grande emozione - ha commentato ai microfoni di Sky Sport - la musichetta della Champions la sentivo ma era la prima partita che rigiocavo con la Juve. L'ultima non aveva lasciato un grandissimo ricordo anche se vincemmo e sfiorammo l'impresa", alludendo al rigore calciato da Cristiano Ronaldo al 93' che mandò in fumo la strepitosa rimonta della Juve dopo lo 0-3 che aveva subìto a Torino nella gara di andata.

Buffon si è soffermato anche sull'impresa dell'Atalanta che, vincendo 3-0 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, ha ottenuto uno storico passaggio agli ottavi di finale di Champions League: "Complimenti all'Atalanta, è qualcosa di emozionante. Non voglio salire sul carro dei vincitori ma messaggiando dopo la terza partita con Gasperini gli avevo detto 'ce la potete fare, siete una squadra che può vincere con tutti'. Sono una realtà da prendere come esempio".

Parlando della sua condizione e di quella della squadra, Buffon ha aggiunto: "Mi sento molto bene, fisicamente sto veramente bene e mentalmente se affrontiamo le gare in questo modo possiamo fare grandi cose sottoscritto compreso. Se si affrontano le partite con la puzza sotto il naso diventa un problema. Oggi siamo stati bravi, a cominciare dagli attaccanti sono stati un esempio per tutti quanti, per soffrire insieme e collaborare. Abbiamo vinto meritatamente e sono felice per il nostro gruppo".

Buffon, l'ultima volta da titolare contro il Sassuolo, era stato bersagliato dalle critiche per il secondo gol subìto in quella gara: "Le ho vissute in modo giusto - ha spiegato - E' normale, se voglio continuare a giocare devo accettarle. Anche in passato, nessuno in queste situazioni è stato carino con me e giustamente devo accettarle. Devo solo cercare di prepararmi bene alle gare che devo disputare, è l'unica cosa che mi devo imporre".

Infine, un pensiero è stato rivolto all'Inter ed alla mancata qualificazione agli ottavi, risultato invece ottenuto dal Napoli: "L'Inter? Penso che non cambi niente (riferendosi al campionato ndr) e volevo cogliere l'occasione per fare anche i complimenti al Napoli".