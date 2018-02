Zoff consiglia Buffon: "Il ritiro? Si decida, basta tira e molla"

Gianluigi Buffon non sa ancora se si ritirerà a fine stagione o se continuerà la sua lunga, infinita, fantastica carriera. Il numero uno della Juventus, dopo la debacle dell'Italia contro la Svezia che ha sancito l'eleminazione degli azzurri dai Mondiali in Russia, aveva deciso di dire basta con la maglia della nazionale ma proprio oggi Gigi Di Biagio, ct provvisorio degli azzurri, ha dichiarato come lo voglia ancora convocare. Vedremo se Buffon raccoglierà la proposta dell'attuale commissario tecnico o se andrà dritto per la sua strada.

Dino Zoff, ex portiere e fuoriclasse di Juventus e della nazionale italiana, ha voluto dare il suo personale consiglio a Buffon in merito al ritiro. Ecco le sue parole a Radio Anch'io Sport: "Il ritiro di Buffon? L'importante è non continuare il tira e molla. È difficile smettere, anche perché a una certa età apprezzi veramente quello che fai. Credo però che si debbano prendere delle decisioni, perché non sarebbe producente per nessuno". Zoff ha poi parlato del momento della nazionale italiana: "Il momento della Nazionale è quello che è, conta che Di Biagio trovi una rosa di 22-23 giocatori e lavori su quella, ci sono giocatori interessanti, magari non allargando la rosa a tantissimi giocatori che poi non si arriva a niente. Il ct? Non so cosa farà la Figc, lavorerà bene comunque: possiamo presentare comunque una Nazionale buona, discreta, ci vorrà del tempo".