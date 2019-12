Buffon e l'sms a Gasperini: "Gli dissi che poteva vincerle tutte"

Gianluigi Buffon gongola per il superamento del girone di Champions League da parte della Juventus, soprattutto dopo le tante polemiche in seguito alla prestazione opaca contro il Sassuolo. Il numero uno bianconero è felice anche della qualificazione di un'altra squadra italiana, ovvero l'Atalanta di Gianpiero Gasperini che con l'accesso alle fasi finali della competizione ha scritto un importante capitolo della propria storia.

Buffon si complimenta con l'Atalanta di Gasperini

"Devo fare i miei complimenti all'Atalanta", ha detto Gianluigi Buffon dopo il successo degli orobici. "Sono molto emozionati. I complimenti vanno anche al Napoli, ma soprattutto all'Atalanta. Io ho parlato con Gasperini, dopo le prime sconfitte avevo deciso di scrivergli un messaggio e gli dissi che poteva vincere tutte le partite e che era ancora in tempo per qualificarsi". Una profezia, quella di Gianluigi Buffon, che si è avverata proprio come in tutte le favole a lieto fine.

La Dea ha completato un processo di maturazione anche tra le big europee e adesso potrà godersi la fase più ambita della Champions Leageu. Atalanta a parte, ora Buffon tornerà a pensare alla sua corsa al titolo, ma soprattutto a mettere a bada le critiche per una Juventus apparsa non sempre al massimo in questa prima parte di stagione: "Sono abituato alla critiche, è normale", ha detto a Sky. "Se voglio continuare a giocare devo accettarle, nessuno è stato mai carino con me e devo accettarle, più avanti vado più rischi ci sono. Se a 41 anni giochi nella Juve è normale e puoi dare fastidio, devo prepararmi bene, me lo devo imporre se voglio bene a me stesso", ha concluso.

Inter eliminata dalla Champions League, Gianluigi Buffon è dispiaciuto

Dalla felicità per la qualificazione dell'Atalanta al dispiacere per l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League, Gianluigi Buffon si dimostra molto sportivo nonostante la rivalità con la squadra meneghina: "Sarebbe stato straordinario per il calcio italiano avere quattro squadre agli ottavi della Champions League", ha scritto il portiere della Juventus sulla propria app ufficiale. Con il ko dell'Inter, infatti, sono solo tre le squadre ad aver superato il turno di coppa. Coppa che tornerà prossimamente, in attesa dei sorteggi di lunedì, con il campionato che incombe: "Adesso possiamo mettere la Champions da parte per un po’ e tuffarci nelle altre competizioni. Ma prima - ha ribadito Buffon - voglio fare i miei personali complimenti al Napoli e all’Atalanta per il passaggio del turno. Sono molto dispiaciuto per l’eliminazione dell’Inter".