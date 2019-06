Buffon lascia il Paris Saint-Germain: niente di rinnovo di contratto

Gigi Buffon e il Paris Saint-Germain si separano, dura soltanto un anno l'esperienza in Francia per l'ex portiere della Juventus, a cui non è stato rinnovato il contratto.

La notizia, nell'aria da tempo è stata ufficializzato dal Psg attraverso un tweet: '' Un gentleman dentro e fuori dal campo e un compagno straordinario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie per tutto. Grande Buffon ''. Il portiere toscano ha voluto ringraziare il club francese con un lungo messaggio su Instagram rivelando a sorpresa: ''Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia: il Psg mi ha proposto un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali''.

Un'annata di sicuro complessa, la prima della carriera all'estero conclusa in ogni caso con la conquista di campionato e supercoppa francese e contraddistinta da un frequente turnover con l'altro portiere Areola nelle partite di Ligue 1 e la titolarità garantita nelle partite di Champions League, competizione su cui pesa il grave errore sul gol di Lukaku, decisivo per l'eliminazione nello sciagurato ritorno contro il Manchester Utd.

Si aprirà a questo punto un periodo di riflessione per Buffon, che a 41 anni ha sempre ribadito tutta la sua voglia di continuare a giocare. Il suo ritorno sul mercato potrebbe a questo punto accendere l'interesse di numerosi club, compreso il ritorno nel campionato italiano, dopo un solo anno di assenza.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?