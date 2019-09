Buffon da record: ''Gioco ancora per vincere la Champions League''

''Per me è uno stimolo enorme, altrimenti mi chiederei perchè gioco ancora'', Gigi Buffon parla della Champions League, l'ultimo pezzo mancante all'enorme collezione di trofei del portiere della Juventus.

Seconda presenza stagionale ed ennesimo record raggiunto in carriera Buffon, scendendo in campo sabato pomeriggio contro la Spal, ha raggiunto quota 903 gare in una squadra di club, superando un’altra leggenda del calcio italiano: Paolo Maldini.

Il portierone bianconero ha commentato su Dazn questa giornata speciale: ''Chi pensa che io sia tornato alla Juve per battere il record non mi conosce affatto. Io voglio ancora vivere determinate emozioni e voglio farlo con questi compagni e questi tifosi. Raggiungere un traguardo così importante è un motivo di soddisfazione, soprattutto perché l’ho fatto a 42 anni. Il numero di presenze è poi ancora più sostanzioso se si conteggiano quelle in Nazionale, vuol dire che la natura è stata generosa con me, ma io l’ho assecondata. Sono arrivato a questo punto della carriera in una condizione sorprendente''.

Un ultimo sogno chiamato Champions, l'obbiettivo principale che ha spinto Buffon a tornare alla Juventus: ''Per me è uno stimolo enorme e devo ringraziare la vita per non avermela ancora fatta vincere, altrimenti mi chiederei perché gioco ancora. E’ bellissimo essere ancora in corsa e provarci di nuovo, ma non c’è alcun accordo sul giocare almeno una partita in Europa in stagione, siamo alla Juve e non in un club dilettantistico, io gioco quando sono chiamato in causa dall’allenatore''.

Un’annata da ‘vice’ un ruolo insolito per uno come lui: ''Le gerarchie con Szczesny sono chiare ed io non vorrei parlarne più'' rivela il portiere bianconero che già in questa stagione potrebbe battere il record di presenze in Serie A (647 quelle di Maldini contro le 642 di Buffon) ma soprattutto sogna la conquista della Champions league, l'ultimo trofeo da conquistare prima di chiudere una leggendaria carriera.

