Buffon si prende il Tapiro d'Oro: la sua immagine usata per speculazioni finanziarie

Gianluigi Buffon ha deciso di tornare alla Juventus in estate dopo l'esperienza annuale e poco fortunata al Psg. Il numero uno di Carrara che compirà 42 anni il prossimo 28 gennaio ha messo insieme la bellezza di 660 presenze con la maglia bianconera e numerosi titoli in bacheca anche se manca ancora il titolo più ambito in corso Galileo Ferraris: la Champions League. Quest'anno la Vecchia Signora, che si è qualificata con due turni di anticipo agli ottavi di finale, punterà alla conquista di un trofeo che manca da 23 anni a Torino. L'obiettivo è raggiungere la finale del 30 maggio che quest'anno si giocherà a Kiev e possibilmente vincerla dopo le tante finali perse in questi anni.

Buffon è sceso in campo quattro volte in questa stagione e prossimamente verrà impiegato anche in Champions League anche se il portiere titolare è Wojciech Szczesny con l'ex numero uno del Parma che è conscio di questa cosa già da inizio stagione, da quando ha accettato di tornare a vestire la maglia della Juventus.

L'ex capitano e numero uno della nazionale italiana nella sua lunga carriera ha fatto incetta di titoli e di Tapiri d'Oro da parte di Striscia La Notizia. L'ultimo in ordine di tempo gli è stato racapitato qualche giorno fa da Valerio Staffelli e la consegna sarà messa in onda nella puntata di questa sera su Canale 5. Questa volta, però, il portiere della Juventus è stato sfortunato protagonista di una truffa online.

L'immagine di Buffon, infatti, è stata utilizzata per una truffa via internet: veniva infatti utilizzata la sua immagine per reclamizzare il trading online e l'acquisto di bitcoin e purtroppo questa cosa è costata parecchi soldi alle persone che si sono fidate di questa cosa dato che ad averci messo la faccia, in teoria, era un personaggio del mondo del calcio come il classe '78.

Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Buffon che si è detto profondamente dispiaciuto per l'accaduto ma che soprattutto ha affermato di essere all'oscuro di tutto: "Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare" . Questa brutta vicenda aveva coinvolto tempo fa anche Diletta Leotta e Jovanotti e anche in quell'occasione era uscito fuori che si trattava di una truffa ad insaputa della punte di diamante di Dazn e del famoso cantante.

