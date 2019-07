Buffon svela "Il titolare della Juventus è Szczesny. Ho detto no alla fascia"

Gianluigi Buffon è tornato all'ovile dopo un solo anno dal suo addio per abbracciare il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. I tifosi della Juventus gli hanno riservato una grande accoglienza con il 41enne di Carrara che ha salutato tutti i supporter bianconeri: "Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di tornare a casa e di avere ancora l’opportunità di abbracciarvi e di essere abbracciato da voi. Questa è una delle giornate più belle e felici della mia vita. Oggi ho avuto la conferma che la vita è incredibile e vale la pena di sognare”.

Buffon non sarà il titolare e ci ha tenuto anche lui a precisarlo anche se giocherà sicuramente le otto partite che gli servono per battere il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini: "Io non sono qua per minutaggi o guardare quanti secondi sto in campo, alla Juve ci sono gerarchie stabilite, il titolare è Szczesny. Ma se ci sarà bisogno di me sarò pronto”. L'ex portiere del Parma ha poi parlato della possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo: "È bellissimo perché negli ultimi anni ho avuto la possibilità di giocare con Neymar e Mbappè, ora con Cristiano Ronaldo. Con lui non ho ancora parlato da compagno, solo da avversario".

Buffon ha poi dichiarato di aver rifiutato la fascia di capitano gentilmente offertagli da Giorgio Chiellini: "Devo ringraziare perché Wojciech mi ha subito offerto il numero 1 e Chiellini la fascia di capitano, ma ho rifiutato. Io penso che l’1 della Juve debba essere del portiere titolare, e sono orgoglioso di avere Giorgio come capitano. Metterò il 77 perché rappresenta la mia storia, al Parma l’ho usato e mi ha portato fortuna". Chiusura sulla Champions League: "Nella vita e nello sport non puoi iniziare una stagione pensando solo di vincere la Champions. Ci sono dieci mesi importanti per arrivare alla finale, e può succedere ogni cosa”.