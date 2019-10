Buffon torna in Nazionale? Mancini apre alla convocazione

Gigi Buffon l'eterno. L'ultima prestazione con la Juventus ha riconfermato la longevità del giocatore, che ora potrebbe anche tornare a vestire la maglia azzurra della Nazionale.

Mancini apre all'ipotesi. E spunta anche il nome di De Rossi

Non sarò un parata a determinare la carriera di Buffon, gia ricca di trofei e glorie. Ma può essere una parata a riportarlo alla corte della Nazionale italiana. Ad aprire al ritorno dell'estremo difensore è Roberto Mancini che a margine della presentazione del nuovo accordo tra Rai e Figc sull’esclusiva in tv, fino ai Mondiale del Quatar 2020, delle gare della Nazionale, ha dichiarato: " Richiamare Buffon e De Rossi? Era un’idea del presidente Gravina che mi ha trovato d’accordo: sono gli unici due reduci dal Mondiale 2006 che ancora giocano, sarebbe una cosa bella. Con noi all’Europeo? No, magari per il Mondiale ".

Buffon, inoltre, potrebbe anche riabbracciare quel vecchio amico e compagno, con cui ha vinto anche il Mondiale, che gioca dall'altra parte del mondo: Daniele De Rossi. Una partita passerella per i due che potrebbero così "festeggiare" la loro carriera da vincenti in azzurro. Sembra quindi tutto fatto. Sorge spontanea una domanda: quando? Una possibilità c'è già: tra l'11 e il 9 novembre, durante la sosta delle Nazionali. Gli Azzurri giocheranno il 15 in Bosnia e, poi, lunedì 18 a Palermo contro l’Armenia. Due partite che non hanno più nulla da dire, poiché la Nazionale è già matematicamente qualificata ma che potrebbero assumere un significato importante con la convocazione due due veterani.