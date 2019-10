Bulgaria-Inghilterra, Stoickov piange in diretta tv per gli episodi di razzismo

Hristo Stoickov, fuoriclasse ex Barcellona e Parma, è considerato una vera e propria leggenda in patria. Il 53nne di Plovdiv ha scritto pagine importanti nei club in cui ha giocato ma anche con la maglia della nazionale ha fatto cose egregie mettendo insieme 83 presenze e realizzando 37 reti. L'ex Pallone d'oro nel 1994 non ha preso affatto bene il comportamento di alcuni tifosi bulgari durante il match di qualificazione ad Euro 2020 contro l'Inghilterra dato che si sono resi protagonisti di alcuni episodi di razzismo che hanno toccato nell'anico Stoickov.

L'ex fuoriclasse 53enne, infatti, ospite del programma televisivo TUDN, ad un certo punto è scoppiato in lacrime parlando di un argomento, evidentemente a lui molto caro: "Questa situazione mi causa lacrime e tristezza. La soluzione? Lasciare il campo, o più duramente, mandare via questi tifosi per cinque anni, senza che possano partecipare alle competizioni internazionali e di club. Le persone in Bulgaria non meritano di soffrire così per colpa loro" . Dopo queste parole accorate, le copiose lacrime come testimonia il video diventato virale sui social:

