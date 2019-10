Calcio femminile, il Milan vince il derby contro l'Inter: finisce 1-3 per le rossonere

Il primo storico derby di Milano della Serie A femminile se lo aggiudica il Milan di Maurizio Ganza che regola con un netto 3-1 l'Inter di Attilio Sorbi che esce però dal campo a testa alta al suo primo anno nella massima serie. La gara è stata sbloccata dalla slovena Dominica Conc al 35' del primo tempo grazie ad un tiro che ha lasciato scampo al portiere dell'Inter dopo una bella iniziativa di Giacinti. Le nerazzure non mollano e pareggiano al 54' con il gran gol di Marinelli con un bel tiro a giro sotto l'incrocio dei pali.

Il Milan ritorna subito in vantaggio dopo soli tre minuti grazie ancora a Conc che riceve palla da Rinaldi e fulmina ancora Marchitelli e la chiude in via definitiva a tre dal novantesimo con la spizzata di testa di Rinaldi. Con questo successo il Milan si porta a quota 9 punti e raggiunge la Juventus in vetta la classifica a punteggio pieno, l'Inter, invece, resta ferma a quota 4 punti frutto di un pareggio, una vittoria e una sconfitta, la prima in Serie A per la squadra di Sorbi che esce dal campo con l'onore delle armi e con tanta consapevolezza in più.

94'

È FINITAAA! #InterMilan 1-3

È una vittoria storica per il Milan, che conquista il primo Derby di Serie A femminile

Il tabellino

Inter: 31 Marchitelli; 13 Merlo, 17 Debever, 23 Auvinen, 21 Fracaros; 7 Marinelli, 10 Regazzoli, 19 Alborghetti, 8 Brustia; 27 Tarenzi, 16 Goldoni.

A disposizione: 1 Aprile, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 5 Capucci, 9 Baresi, 14 Colombo, 18 Pandini, 20 Norton, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

Milan: 12 Korenciova, 4 Hovland, 6 Fusetti, 7 Bergamaschi, 9 Giacinti, 11 Heroum, 15 Jane, 16 Andrade Rodriguez, 17 Conc, 27 Tucceri Cimini, 33 Vitale.

A disposizione: 1 Piazza, 2 Amaral Mendes, 5 Bellucci, 8 Carissimi, 18 Zigic, 21 Manieri, 22 Salvatori Rinaldi, 28 Tamborini, 88 Mauri.

Allenatore: Maurizio Ganz

Reti: 35' e 57' Conc (M), 54' Marinelli (I), 87' Rinaldi (M)

