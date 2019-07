Calcio inglese, al via la rivoluzione: introdotte le espulsioni a tempo

La Football Association, massimo organo del calcio inglese, ha deciso: sì alle espulsioni a tempo a partire dalla stagione 2019-2020. Questa rivoluzione, però, partirà dalle serie minori ed in particolare dal nono, decimo e undicesimo livello del calcio d'Oltremanica. Questo nuovo concetto "copierà" ciò che già accade in altri sport come la pallanuoto, l'hockey o il rugby dove le espulsioni a tempo sono presenti da sempre. Secondo la FA questa nuova regola potrebbe ridurre addirittura del 38% i comportamenti scorretti e impedirà così ai giocatori di lamentarsi con gli arbitri.

Secondo quanto riporta la BBC questa scelta è stata fatta dopo due anni di test e sarà introdotta per cercare di ridurre i falli, le risse in campo e le eccessive proteste da parte dei calciatori. L'espulsione a tempo prevede dieci minuti di stop per il giocatore in questione e per far sì che questa sanzione sia effettiva il direttore di gara dovrà estrarre il secondo giallo indicando cone entrambe le braccia la linea laterale. Il calciatore che si renderà punibile di questo provvedimento dovrà dunque restare fermo per dieci minuti a bordo campo senza poter essere sostituito o partecipare alle azioni di gioco. Inoltre, due espulsioni temporanee comporterebbero l'uscita definitiva dal campo del giocatore che però potrà essere sostituito dalla sua squadra qualora quest'ultima abbia sostituzioni disponibili da effettuare.

