Il calciomercato è concluso: Icardi pone fine alla telenovela

Il gong finale è scoccato: la sessione estiva del calciomercato 2019-20 è giunta al termine. Tanti i movimenti in queste ultime ore che hanno completato i tasselli rimanenti di alcune squadre e contemporaneamente hanno risolto alcune vicende intricate. Tra queste in primo piano quella relativa a Mauro Icardi, il cui futuro è ormai definito: visite mediche effettuate e documenti firmati per sancire il passaggio al Paris Saint-Germain. Gli accordi tra il club francese e l'Inter sono stati trovati sulla base di un prestito con diritto di riscatto fisssato a 70 milioni di euro.

La fine del calciomercato

Rimanendo a Milano, sponda rossonera, i movimenti si sono conclusi con uno scambio tra André Silva e Rebic: nel primo pomeriggio era stato diramato l'allarme per un possibile problema di idoneità fisica per il portoghese, ma a distanza di poco tempo sono arrivate puntuali le ufficialità sulla buona riuscita del negoziato.

Giornata di arrivi quella per la Roma: in serata è arrivato Nikola Kalinic; verso le 11 della mattina è stata invece la volta di Henrix Mkhitaryan. Grande acquisto messo a segno dal Brescia: è fatta per l'ex rossonero Alessandro Matri. Triplo colpo per la Fiorentina, che accoglie tra le sue braccia Pedro (attaccante del Fluminense), Ghezzal (esterno offensivo algerino classe '92 del Leicester) e Bobby Duncan (attaccante classe 2001 del Liverpool). Rinforzo a centrocampo per la Spal: arriva la firma di Federico Viviani; gli emiliani hanno inoltre preso Jacopo Sala, esterno di proprietà della Sampdoria. Trattativa conclusa da parte dell'Udinese per il ritorno di Stefano Okaka. Il Genoa ha formalizzato l'acquisto di Peter Ankersen: il terzino del Copenhagen arriva a titolo definitivo. Filippo Romagna approda al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto dal Cagliari. Il Parma ha concluso positivamente le trattative per il difensore ecuadoregno Emerson Espinoza dall'Independiente del Valle. Il Lecce si rafforza con Khouma Babacar in prestito dal Sassuolo. Il colpo in extremis è targato Torino: dopo l'arrivo di Laxalt, è stato chiuso l'affare per Simone Verdi del Napoli.

