Calciopoli verso la fine definitiva: "Esauriti tutti i gradi di giudizio"

Inter e Juventus sono sempre state acerrime nemiche in campo e dal 2006, anno della triste vicenda su Calciopoli, lo sono diventate anche in Tribunale. L'odio sportivo e tante volte a livello personale tra i tifosi, purtroppo, si è acuito con quelli nerazzurri che si sentono parzialmente risarciti con lo scudetto del 2006 assegnato a tavolino e con quelli bianconeri che dopo aver provato l'Inferno della Serie B hanno sempre definito di cartone quel tricolore esibito con orgoglio sul petto da parte del club nerazzurro con Massimo Moratti capofila.

Negli anni la Juventus ha sempre cercato di far valere i propri diritti con una serie di ricorsi che hanno però sempre avuto lo stesso esito: un nulla di fatto. L'ex commissario della Figc Guido Rossi insieme alla commissione scelta e preposta assegnò a tavolino lo scudetto all'Inter che aveva chiuso al terzo posto la stagione 2005-2006: quel tricolore della discordia è sempre rimasto saldamente nella bacheca del club di viale della Liberazione nonostante 13 anni di ricorsi.

La fine di tutto?

Nell'ultimo ricorso presentato dalla società bianconera, il Collegio di garanzia del Coni ha rigettato il tutto rendendo note le motivazioni della decisione con cui aveva dichiarato, lo scorso novembre, inammissibile il ricorso del club bianconero. Secondo quanto riporta il corriere.it si sono esauriti tutti i gradi di giudizio con il Collegio di garanzia che in tredici pagine ha ricostruito l'intera vicenda.

In queste tredici pagine viene richiamata la decisione del 6 maggio con la quale aveva dichiarato che le doglianze della Juventus "non avrebbero potuto più essere oggetto di deliberazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva". Per questa ragione la Corte d’Appello federale ha portato al giudizio di inammissibilità e alla condanna di 10000 euro di spese a carico del club bianconero che aveva a sua volta fatto ricorso sostendendo che la Corte d'Appello Federale fosse composta da membri decaduti dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva.

Lotta scudetto

Questa entusiasmante lotta scudetto tra l'Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri, senza polemiche arbitrali per il momento, sta tenendo tifosi nerazzurri e bianconeri con il fiato sospeso con i primi che sognano di detronizzare la Vecchia Signora dopo otto anni consecutivi e con quelli bianconeri che sognano il nono di fila per continuare a ribadire la piena supremazia bianconera in Italia. Ora c'è solo da augurarsi che dopo quasi 14 anni tutti mettano da parte orgoglio e rancori e che non si pensi più a quella brutta vicenda che ha macchiato in maniera indelebile il calcio italiano.

