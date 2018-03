Camera ardente Astori: tanti i tifosi presenti per salutare il capitano

Il ricordo di Davide Astori resterà vivo nelle menti di chi gli ha voluto bene ma anche di chi non lo conosceva. Il difensore viola se n'è andato in modo inaspettato durante la notte tra sabato e domenica quando si trovava in ritiro con la Fiorentina a Udine. Dopo l'autopsia svolta ieri, oggi a Coverciano è stata allestista la camera ardente che sarà aperta al pubblico dalle ore 16:30 alle ore 22:30 di oggi. La famiglia di Astori è giunt a Coverciano verso le 13:30, mentre la sua salma, attesa in un primo momento alle ore 13, è giunta alle ore 15 a Coverciano, accolta da un lungo e caloroso applauso da parte di tutti i presenti.

I tifosi della Fiorentina presenti in massa si sono palesati alle ore 14 così come tutta la squadra della Fiorentina: da Stefano Pioli, ai giocatori, all'ex capitano viola Manuel Pasqual, da Pantaleo Corvino fino ad arrivare ai fratelli Andrea e Diego Della Valle. Il club viola su proprio sito ha anche pubblicato un video toccante su Astori, con la colonna sonora della canzone di Jovanotti Terra degli uomini. Tantissima la commozione di tutte le persone presenti e fila chilometrica per dare l'ultimo saluto al capitano: segno che l'ormai ex difensore della Fiorentina ha lasciato un ottimo ricordo nelle menti di tutti. Domani mattina, alle ore 10, si terranno i funerali del 31enne presso la basilica di Santa Croce, a Firenze.