A Campiglio domina Yule. Azzurri dietro

Madonna di Campiglio ha regalato un'altra serata magica allo sci, gli azzurri super attesi non sono saliti sul podio come negli ultimi due slalom, non sono nemmeno entrati nei primi cinque, ma lo spettacolo non è mancato. Dopo le vittorie di Kristoffersen, Pinturault e Noel, il quarto slalom della stagione ha premiato lo svizzero Daniel Yule, ulteriore dimostrazione del fatto che dopo il ritiro di Marcel Hirscher, dominatore degli ultimi anni, quest'inverno tutti si sentono liberi di provarci, senza remore, senza sentirsi battuti già in partenza.

Ogni gara è incerta, con tanti nomi nuovi a farsi largo nei piani alti della classifica, distacchi minimi, lotte sul filo dei centesimi. Ieri sera il canalone Miramonti ha esaltato in particolare lo svizzero già vincitore qui nella scorsa stagione, quando la vittoria gli fu regalata dagli errori di Hirscher e Kristoffersen, stavolta se l'è presa lui, miglior tempo nella prima manche e solida seconda a contenere Henrik Kristoffersen e soprattutto Clement Noel, risalito dall'ottava posizione. Dopo il terzo posto a Zagabria, Alex Vinatzer ha dovuto accontentarsi del 13°, suo terzo miglior risultato della carriera in coppa del mondo. Ha attaccato, sciato molto bene a tratti, ma ha anche commesso troppi errori in una serata che richiedeva la perfezione, messa in pista da Yule e Kristoffersen, ma non da Clement Noel, favoloso solo nella seconda manche. Meglio di Alex ha fatto Manfred Moelgg, di 17 anni più anziano, bravo a non mollare mai, nono alla fine dopo due manche buone, ma non abbastanza per ambire a quel podio che gli manca da troppo tempo.

Kristoffersen e Pinturault erano chiamati al riscatto dopo la delusione di Zagabria e pur senza vittoria sono lì, il norvegese secondo, il francese quinto. Gennaio sarà un mese cruciale per loro, è il mese delle grandi classiche con ben sei slalom, due sono andati, ne restano quattro per fare punti pesanti e cercare di distanziare i velocisti Kilde e Paris nella classifica di Coppa del Mondo generale guidata ora dal francese con un punto su Kilde e tre su Kristoffersen. Nel fine settimana le gare saranno ancora buone per gli specialisti delle gare tecniche, Adelboden ospiterà un gigante e uno slalom, mentre le donen saranno in Austria, ad Altenmarkt per una discesa e una combinata.