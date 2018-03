Cancelo carica l'Inter: "I derby? Non si giocano, si vincono"

Joao Cancelo è forse uno dei giocatori più positivi dell'ultimo periodo, altamente negativo, dell'Inter di Luciano Spalletti. Il talento portoghese, classe '94, è arrivato in punta di piedi in estate ma il suo riscatto dal Valencia è pesante visto che è stato stimato in 35 milioni di euro. Il 23enne di Barreiro ci ha messo un po' a conquistare la fiducia del tecnico di Certaldo che ha ora definitivamente deciso di spostare sull'out di sinistra Danilo D'Ambrosio lasciandogli la fascia destra. A fine anno, con ogni probabilità, il giocatore verrà riscattato dato che ha dimostrato ampiamente di valere un club importante come l'Inter.

Cancelo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha voluto elogiare Luciano Spalletti per il suo grande lavoro: "Da Spalletti ho imparato tante cose e gli sono molto grato. È uno strong, fa lavorare molto e cerca sempre di proporre un buon calcio" . Il portoghese ha poi parlato delle possibilità dell'Inter di poter arrivare in Champions League: "Possiamo qualificarci in Champions. Ci vorrà lavoro, è facile parlare ma dobbiamo dimostrarlo in campo con i fatti. Stiamo lavorando bene per poter raggiungere quest’obiettivo". Infine, Cancelo ha parlato dell'imminente derby di Milano contro i cugini rossoneri che sono in uno stato di forma stratosferico: "I derby non si giocano: si vincono. Credo Gattuso stia facendo un ottimo lavoro. Ho visto qualche loro partita, hanno migliorato in difesa e sono più compatti. Noi siamo una grande squadra e cercheremo di vincere".